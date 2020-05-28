Ormana götürdükleri gence kabusu yaşattılar! 'Tutkanlar Çetesi' üyesi 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

EV VE İŞ YERLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.