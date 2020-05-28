Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ortağını öldürüp iş yerinde polisi bekledi

Ortağını öldürüp iş yerinde polisi bekledi

'da dehşete düşüren olay! İki ortak arasında çıkan alacak verecek kavgası ölümle sonuçlandı. Halı yıkama atölyesinin ortaklarından Halil Ağralı (39), ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçmayıp polisi bekleyen Ağralı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 17:48 Son Güncelleme: 28.5.2020 17:51 ABONE OL
Ortağını öldürüp iş yerinde polisi bekledi

Konya'da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada Yusuf Öztürk (36), ortağı Halil Ağralı (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bekleyen Ağralı, polis tarafından yakalandı.

ORTAĞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yusuf Öztürk'ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı Ağralı emniyete götürüldü.



Yusuf Öztürk

Taksici, doğum yapan kadını araçtan atıp 10 lira aldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortağını öldürüp iş yerinde polisi bekledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA