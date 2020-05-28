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? otellerine rezervasyon yapılıyor mu?

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme sürecinin ikinci adımının 27 Mayıs itibarı ile başlamasıyla sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin geçici olarak kapatılması kararı alınmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler olumlu sonuçlar verince otellerin açılış tarihine ilişkin yoğun araştırmalarda hız kazandı. Sıcak havaların iyice bastırması insanların tatile olan ihtiyacını arttırmasıyla birlikte konuya yönelik araştırmalar devam ederken Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan otellerin açılış tarihine ilişkin flaş açıklama geldi. Bakan Ersoy açıklamasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otellerin açılacağı tarihi duyurdu. Buna göre; Oteller ne zaman açılacak? Otellerin açılacağı tarih belli oldu mu? ?

Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:40 ABONE OL
Oteller ne zaman açılacak? Turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ardından sosyal hayatımızda normalleşme adım adım devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir kapalı tutulan otellerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Bilindiği üzere kafeler, restoranlar ve otellerin faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine durdurulmuştu. Milyonlarca vatandaş otellerine rezervasyon yapmak için gün sayarken sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik en son açıklama ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada otellerin açılış tarihine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan otellerde uygulanacak olan yeni kuralları da duyurdu. Peki Oteller ne zaman açılacak? Tatil yerlerinin açılış tarihi ne zaman? ?

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla beraber merak edildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar oteller ne zaman açılacak, turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu gibi sorulara yanıt ararken konuya yönelik açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Peki oteller ne zaman açılacak?

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Oteller ne zaman açılacak? Turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu?
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