'Promil Rıza' suçüstü yakalandı!

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi üzerindeki kiralık bir adreste sahte ve kaçak içki imalatı yapıldığını tespit etti. "Promil Rıza" kod adıyla tanınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" ile "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçlarından ötürü kaydı bulunan 54 yaşındaki Rıza Y.'nin imal ettiği sahte ve kaçak içkileri polislere yakalanmamak için su şişelerine doldurduğu, söz konusu sahte içkileri aracının bagajındaki özel bölmede sakladığı ve satışlarını yaptığı saptandı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Rıza Y.'nin aracı Beylikdüzü Sahili'nde durduruldu. Aracın bagajında 34 ayrı su şişesine doldurulmuş toplamda 41 litre sahte ve kaçak içki bulundu. Rıza Y.'nin ikamet adresinde de aramalar yapıldı ve söz konusu adreste bir litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli Rıza Y.'nin Özbekistan uyruklu ve dini nikahlı eşi Lola B. (48) aramalar esnasında tedirgin davranışlar sergileyince aramalar genişletildi. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polisler, şüphelilerin dairelerinin olduğu katta yer alan su saatlerinin bulunduğu bölmeye şişeler taşıyarak sakladıklarını tespit etti. Su saatlerinin bulunduğu bölmede altı şişe içerisinde 31 litre gelen sahte ve kaçak içki ele geçirildi. "Merdiven Altı" üretim olan toplam 40 şişe halinde 71 litre sahte ve kaçak içkiye incelenmek üzere el konuldu. Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.