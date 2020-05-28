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, , tarih belli oldu mu? ’nda kafe, lokanta ve restoranların açılış tarihi görüşülecek!

Koronavirüs salgını ile topyekûn mücadele devam ederken, gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. , ? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, corona virüs salgınında birinci dönemin sona ermesinin ardından, ikinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Birinci dönemde bu işletmelerin tamamı geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Normalleşme takvimi netlik kazanırken otellerin, restoranların, kafelerin ve lokantaların açılma tarihi de belli oldu. Peki, 2020 lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:56 Son Güncelleme: 28.5.2020 10:57 ABONE OL
Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kabine Toplantısı’nda kafe, lokanta ve restoranların açılış tarihi görüşülecek!

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı mücadele topyekün devam ederken, virüsle mücadelede birinci dönem sona erdi. İkinci dönemde ise gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bu noktada, daha önce faaliyetlerini durduran kafeler, restoranlar, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? gibi sorular vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;

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Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kabine Toplantısı’nda kafe, lokanta ve restoranların açılış tarihi görüşülecek!
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