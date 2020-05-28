Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kabine Toplantısı’nda kafe, lokanta ve restoranların açılış tarihi görüşülecek!

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı mücadele topyekün devam ederken, virüsle mücadelede birinci dönem sona erdi. İkinci dönemde ise gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bu noktada, daha önce faaliyetlerini durduran kafeler, restoranlar, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? gibi sorular vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;