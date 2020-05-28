Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak sorusu yanıt buluyor! 2020 Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, vaka ve ölü sayısındaki düşüş sürüyor. Bu noktada virüs ile mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bilindiği üzere, virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;