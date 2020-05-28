Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Sorusu yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ülke olarak zor bir süreç geçirirken vatandaşlar öte yandan biraz olsun ruhen rahatlayabilmek amacıyla tatil hayali kurmaya başladı. İki aydan uzun süredir kapalı olan park ve bahçelerin açılacağı tarih için de adeta geri sayım başladı. Tekrar açılacak olan bu alanlara illerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kullanabilecek. Buna göre; Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

SAHİL, PLAJ, PARK VE BAHÇELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme adımlarının atılmaya başlamasıyla beraber yaz aylarının da gelmesi vatandaşların Sahil, plaj, park ve bahçelerin açılacağı tarihi merakla araştırmasına neden oluyor. Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler…