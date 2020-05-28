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Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı kapalı tutulan Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Sorusu da vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Uzun süredir evlerinde kalan binlerce yurttaş şimdilerde salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla böylesine zor bir sürecin ardından tatil hayalleri kurmaya da başladı. Konuyla ilgili açıklamalar yetkili kişilerden beklenirken normalleşme planı kapsamında; salgın sürecinde alınan birçok kısıtlama kararında kontrollü olarak esnetilme uygulamasına gidiliyor. Peki, Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:28 ABONE OL
Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Sorusu yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ülke olarak zor bir süreç geçirirken vatandaşlar öte yandan biraz olsun ruhen rahatlayabilmek amacıyla tatil hayali kurmaya başladı. İki aydan uzun süredir kapalı olan park ve bahçelerin açılacağı tarih için de adeta geri sayım başladı. Tekrar açılacak olan bu alanlara illerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kullanabilecek. Buna göre; Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

SAHİL, PLAJ, PARK VE BAHÇELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme adımlarının atılmaya başlamasıyla beraber yaz aylarının da gelmesi vatandaşların Sahil, plaj, park ve bahçelerin açılacağı tarihi merakla araştırmasına neden oluyor. Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler…

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Sahil, plaj, park ve bahçeler ne zaman açılacak? Park ve bahçelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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