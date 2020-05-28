Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından bugün askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor. E Devlet üzerinden görüntülenebilecek olan sınıflandırılmış yükümlü ibaresine yönelik araştırmalar da bu sebepten ötürü artmaya başlandı. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğinin belli olduğunu ifade eden sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demektir? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğunu ifade etmektedir.

Haberimizin içerisinden sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider sorusunun yanıtına ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.