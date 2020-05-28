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Son dakika: belli oldu mu sorusu yanıt buluyor! Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? ASAL

Son dakika haberi… Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen celp dönemleri ile , er sınıflandırma sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği asal.mb.gov.tr adresi üzerinden askerlik yerleri, yükümlüler ile paylaşılacak. Bununla birlikte bedelli askerlik celp bilgileri de aynı adres üzerinden yayımlanacak. ve bedelli celp bilgileri sorgulama işlemi ise e-devlet üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılmış yükümlü statüsünde er ve erbaşlar ile yedek subayların askerlik yerleri bu şekilde belli olacak. Peki “E-devlet ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?” Haziran 2020’de silah altına alınacak 1’nci ve 2’nci grup er ve erbaşlar, Haziran 2020 grubu bedelli askerlik yükümlüleri, ertelenen Nisan 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri ile ilgili son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:33 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu sorusu yanıt buluyor! Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? ASAL askerlik yeri sorgulama

Coronavirüs salgını sebebiyle Nisan ve Mayıs celplerinde erteleme yapılmış, askerlik görevini tamamlayan erlerin de aynı şekilde terhisleri ertelenmişti. Karantina sürecini tamamlayan askerler birliklerinden terhis olurken normalleşme sürecinde atılan adımlar neticesinde Haziran ayında silah altına alınacak yükümlülerin , bugün yapılacak son dakika açıklaması bugün belli olacak. "Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak?" MSB tarafından yapılan duyuruda, er ve erbaşlar ile yedek subay askerlik yerleri açıklaması için bugün işaret edildi. E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB DUYURDU!

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu sorusu yanıt buluyor! Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? ASAL askerlik yeri sorgulama
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