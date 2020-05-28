Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu sorusu yanıt buluyor! Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? ASAL askerlik yeri sorgulama

Coronavirüs salgını sebebiyle Nisan ve Mayıs celplerinde erteleme yapılmış, askerlik görevini tamamlayan erlerin de aynı şekilde terhisleri ertelenmişti. Karantina sürecini tamamlayan askerler birliklerinden terhis olurken normalleşme sürecinde atılan adımlar neticesinde Haziran ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri, bugün yapılacak son dakika açıklaması bugün belli olacak. "Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak?" MSB tarafından yapılan duyuruda, er ve erbaşlar ile yedek subay askerlik yerleri açıklaması için bugün işaret edildi. E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB DUYURDU!

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...