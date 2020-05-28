Son dakika: Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, normalleşme planına göre son durum ne?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarla ilgili pek çok uygulamanın bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte esnetilmesi bekleniyor. Son dönemde düşüş gösteren vaka sayısına bağlı olarak normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok işletme Mayıs ayı itibarıyla faaliyetlerine tekrar başlarken hafta sonları ve resmi tatillerde geçerli olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili de gözler toplantıdan çıkacak karara ve konuyla ilgili son dakika haberlerine çevrilmiş durumda. Özellikle kısıtlamanın geçerli olduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı uygulamasında son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.