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Son dakika: Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, normalleşme planına göre son durum ne?

Son dakika haberleri… Hafta sonu yasak var mı? Resmi tatil ve bayramlarda 15 şehirde uygulanan kısıtlaması sebebiyle bu illerde ikamet eden vatandaşlar, bugün ’ndan çıkacak kararı merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği dijital toplantıda, normalleşme adımları doğrultusunda yasaklarla ilgili pek çok konunun netleşmesi bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların da kısıtlama durumlarına ilişkin kararlar alınabilir. ‘Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?’. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika: Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, normalleşme planına göre son durum ne?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklarla ilgili pek çok uygulamanın bugün gerçekleşen ile birlikte esnetilmesi bekleniyor. Son dönemde düşüş gösteren vaka sayısına bağlı olarak normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok işletme Mayıs ayı itibarıyla faaliyetlerine tekrar başlarken hafta sonları ve resmi tatillerde geçerli olan ile ilgili de gözler toplantıdan çıkacak karara ve konuyla ilgili son dakika haberlerine çevrilmiş durumda. Özellikle kısıtlamanın geçerli olduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı uygulamasında son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.

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Son dakika: Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, normalleşme planına göre son durum ne?
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