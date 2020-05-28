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- Çileğin içinden böceklerin çıktığına dair iddia çürütüldü! Tuzlu su videosu gerçeği yansıtmıyor!

Geçtiğimiz günlerde tuzlu suyun içerisine çileklerin atılıp bir süre bekletildiğinde içlerinden böcek çıktığına dair yayınlanan video gündeme oturmuştu. Yapılan sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke ederken sevilerek tüketilen çilek meyvesine ait videodan sonra pek çok kişi tüketmemeye karar vermişti. Dış yüzeylerinde bulunan yaprakların olduğu bölümde küçük böceklerin yer alması sonucu bu deneyi çoğu kişi denemeye başlamıştı. Ancak edinilen bilgisine göre; videoyu kaydeden kişi videonun kurgusal olduğunu açıkladı. Sosyal medyada epey yankı uyandıran bu deneyin gerçeği yansıtmadığı ve videoların belli saniyelerinde kesinti ve sıçramaların görüldüğü belirtildi. Böceklerin ise durdurulma anlarında eklendiği belirtiliyor. İşte tuzlu su çilek deneyine ilişkin haberin son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:16 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:23 ABONE OL
SON DAKİKA - Çileğin içinden böceklerin çıktığına dair iddia çürütüldü! Tuzlu su çilek deneyi videosu gerçeği yansıtmıyor!

Geçtiğimiz hafta TİkTok uygulaması kullanıcıları ABD'de strawberrybugs isimli bir akım başlattı ve tuzlu suyun içerisine atılan çileklerden çıkan böceklerin videosu yayınlandı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer bu durumun ardından böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan kullanıcının da bizzat kurgu olduğunu açıkladığı belirtildi. Öte yandan meyvelerden küçük böceklerin çıkmasının da olağan olduğunu söyleyen uzman isimler konuya yönelik açıklamalarında bulundu. İşte tuzlu su çilek deneyine ilişkin son dakika detayları...

TUZLU SU ÇİLEK DENEYİ ÇÜRÜTÜLDÜ! VİDEONUN SAHİBİ AÇIKLADI!

Tuzlu suya atılan çileklerin içerisinden böceklerin çıktığı videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Videoyu kaydeden kişi de videonun kurgusal olduğunu açıkladı.

İşte çilek deneyine ilişkin son dakika detayları ve açıklamaları...

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SON DAKİKA - Çileğin içinden böceklerin çıktığına dair iddia çürütüldü! Tuzlu su çilek deneyi videosu gerçeği yansıtmıyor!
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