SON DAKİKA - Çileğin içinden böceklerin çıktığına dair iddia çürütüldü! Tuzlu su çilek deneyi videosu gerçeği yansıtmıyor!

Geçtiğimiz hafta TİkTok uygulaması kullanıcıları ABD'de strawberrybugs isimli bir akım başlattı ve tuzlu suyun içerisine atılan çileklerden çıkan böceklerin videosu yayınlandı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer bu durumun ardından böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan kullanıcının da bizzat kurgu olduğunu açıkladığı belirtildi. Öte yandan meyvelerden küçük böceklerin çıkmasının da olağan olduğunu söyleyen uzman isimler konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. İşte tuzlu su çilek deneyine ilişkin son dakika detayları...

TUZLU SU ÇİLEK DENEYİ ÇÜRÜTÜLDÜ! VİDEONUN SAHİBİ AÇIKLADI!

Tuzlu suya atılan çileklerin içerisinden böceklerin çıktığı videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Videoyu kaydeden kişi de videonun kurgusal olduğunu açıkladı.

İşte çilek deneyine ilişkin son dakika detayları ve açıklamaları...