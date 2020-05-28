Son dakika haberleri: Trabzon'da göktaşı düştü iddiası sonrası flaş ihbarlar ve dehşet verici görüntüler

Trabzon'dan gelen bir son dakika haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birçok ilde ve özellikle Trabzon'un çevre ilçelerinde yaşayan onlarca vatandaş jandarmayı ve polisi arayarak gökyüzünde bir ışık gördüklerini ihbar ettiler. Bu ihbarların ardından haber sosyal medyada hızla yayıldı ve Trabzon'da göktaşı düştü Tweeti atan bir çok sosyal medya kullanıcısı olayın aslının araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. İşte 27 Mayıs 2020 tarihinde Trabzon'da yaşanan olaya ilişkin detaylar

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte, o anlar...