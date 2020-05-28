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Son dakika haberleri: 'da göktaşı düştü iddiası sonrası flaş ihbarlar ve dehşet verici görüntüler

'dan gelen son dakika haberinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi 'göktaşı düştü' iddiası oldu. Jandarma ve polis birimlerine gelen ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet'i de harekete geçti. İddiaya göre bir çok vatandaş gökyüzünde bir ışık gördüğünü ve bunun bir göktaşı olabileceği şüphesiyle Emniyet birimlerine haber verdi. Peki, Trabzon’a göktaşı düştü iddiasının aslı ne? Haberimizde, bu konu ilişkin detayları yer almaktadır işte emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması ile birlikte gibi birçok ilden de gözlemlenen 'Trabzon’da göktaşı düştü' iddiasının detayları...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:38 Son Güncelleme: 28.5.2020 07:38 ABONE OL
Son dakika haberleri: Trabzon'da göktaşı düştü iddiası sonrası flaş ihbarlar ve dehşet verici görüntüler

'dan gelen bir son dakika haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birçok ilde ve özellikle Trabzon'un çevre ilçelerinde yaşayan onlarca vatandaş jandarmayı ve polisi arayarak gökyüzünde bir ışık gördüklerini ihbar ettiler. Bu ihbarların ardından haber sosyal medyada hızla yayıldı ve Trabzon'da göktaşı düştü Tweeti atan bir çok sosyal medya kullanıcısı olayın aslının araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. İşte 27 Mayıs 2020 tarihinde Trabzon'da yaşanan olaya ilişkin detaylar

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an 'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte, o anlar...

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Son dakika haberleri: Trabzon'da göktaşı düştü iddiası sonrası flaş ihbarlar ve dehşet verici görüntüler
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