Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Son dakika haberi… Corona virüsü tedbirleri kapsamında salgının ilk günlerinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanıyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilirken normalleşme süreciyle birlikte atılan adımların ardından yasakların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı’nda bu soru işaretinin yanıt bulması bekleniyor. Kabinede görüşülecek bir başka konu ise 15 şehrimizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 08:40 ABONE OL
Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

ile ilgili alınan kararlar ve kamuoyu ile paylaşılan son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgınının ilk günlerinden itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin atılacak adımlar, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Normalleşme süreci kapsamında faaliyetleri durdurulan pek çok işletmenin açılacağı tarih belli olurken en büyük soru işareti 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında oluşmuş durumda. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili ayrıntıları içeren son dakika haberi…

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı. Beklenen açıklamanın bugün gerçekleşecek toplantının ardından yapılması bekleniyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA