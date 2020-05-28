Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan kararlar ve kamuoyu ile paylaşılan son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgınının ilk günlerinden itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin atılacak adımlar, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Normalleşme süreci kapsamında faaliyetleri durdurulan pek çok işletmenin açılacağı tarih belli olurken en büyük soru işareti 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında oluşmuş durumda. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili ayrıntıları içeren son dakika haberi…

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı. Beklenen açıklamanın bugün gerçekleşecek toplantının ardından yapılması bekleniyor.