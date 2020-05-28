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Son dakika haberi: Hafta sonu kalkacak mı? 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirlerin başında gelen uygulaması, geçtiğimiz hafta sonu bayramın ikinci ve üçüncü günlerini de içine alacak şekilde 81 ilin tamamında uygulandı. Bayram tatilinin ve sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri de araştırılmaya başlandı. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, virüse karşı mücadelede ortaya çıkan tablo dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanmaya başlamıştı. ‘Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?’. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü vaka sayısı, son dönemde ciddi oranda düşüş gösteriyor. En yüksek verilere Nisan ayından ulaştıktan sonra Mayıs ayının sonu itibarıyla günlük açıklanan vaka sayıları binin altında. Virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulamasına devam edildi. Hafta sonları uygulanan ve 15 şehirde geçerli olan kısıtlama, bayram süresince 81 ilin tamamında uygulandı. Özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YASAKLAR KALKTI MI? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.

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Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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