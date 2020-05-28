Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü vaka sayısı, son dönemde ciddi oranda düşüş gösteriyor. En yüksek verilere Nisan ayından ulaştıktan sonra Mayıs ayının sonu itibarıyla günlük açıklanan vaka sayıları binin altında. Virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edildi. Hafta sonları uygulanan ve 15 şehirde geçerli olan kısıtlama, bayram süresince 81 ilin tamamında uygulandı. Özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YASAKLAR KALKTI MI? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.