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: ne zaman bitiyor? Giriş çıkış yasağı olan illerde seyahat yasağı kalkacak mı?

gelişmeleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehir dışı çıkma yasağı; Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşle beraber normalleşme planı uygulamaya geçildiği biliniyor. Gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için tüm 'de adeta nefesler tutuldu. Özellikle; , ve gibi büyükşehir statüsüne sahip illerimizde halen devam eden giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise oldukça merak ediliyor. Buna göre; şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, hangi tarihe kadar var? İller arası seyahat kısıtlaması olan ve kalkan şehirler hangileri? İşte detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:48 Son Güncelleme: 28.5.2020 07:49 ABONE OL
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Giriş çıkış yasağı olan illerde seyahat yasağı kalkacak mı?

Son günlerin bir numaralı gündem maddesi haline gelen ne zaman bitiyor, kaldırılacak mı? şeklindeki birçok soru internet aracılığı ile yanıt arayan konuların başında geliyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, son günlerde salgını neredeyse kontrol altına almış olan 'de normalleşme sürecinin başlamasına neden olmuştu. Bu kapsamda kontrollü olarak bazı yasaklarda esnetilme veya kaldırma uygulanacağı biliniyordu. Buna göre; 15 ilde Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı gelişmeleri haberimizde!

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtildi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlandı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurdu. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Giriş çıkış kısıtlaması olan ve kalkan iller hangileri?

İşte, tüm merak edilenler...

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Giriş çıkış yasağı olan illerde seyahat yasağı kalkacak mı?
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