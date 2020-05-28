Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Giriş çıkış yasağı olan illerde seyahat yasağı kalkacak mı?

Son günlerin bir numaralı gündem maddesi haline gelen Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor, kaldırılacak mı? şeklindeki birçok soru internet aracılığı ile yanıt arayan konuların başında geliyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, son günlerde salgını neredeyse kontrol altına almış olan Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasına neden olmuştu. Bu kapsamda kontrollü olarak bazı yasaklarda esnetilme veya kaldırma uygulanacağı biliniyordu. Buna göre; 15 ilde Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat yasağı son dakika gelişmeleri haberimizde!

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtildi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlandı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurdu. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Giriş çıkış kısıtlaması olan ve kalkan iller hangileri?

İşte, tüm merak edilenler...