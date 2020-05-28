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Son Dakika Haberleri | Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen uygulaması uzun süredir ‘de hafta sonları uygulanıyordu. Bu nedenle vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı olan iller ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı yine Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Peki, konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi mi, sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Haberimizde sokağa çıkma yasağı İle ilgili son dakika haberleri yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 20:42 Son Güncelleme: 28.5.2020 20:56 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Bu hafta sonu olacak mı sorusu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde... Corona virüsü vaka sayısı artışızı düşerken sokağa çıkma yasağı uygulaması gibi çeşitli önlemler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle ilk başlarda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamı 15 ile düşürülmüştü. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek? Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu ve bazı sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceğini söyledi.

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyordu. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşıldı mı? İşte, detaylar...

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Son Dakika Haberleri | Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
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