Son Dakika Haberleri | Bu hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde... Corona virüsü vaka sayısı artışızı düşerken sokağa çıkma yasağı uygulaması gibi çeşitli önlemler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle ilk başlarda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamı 15 ile düşürülmüştü. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek? Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu ve bazı sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceğini söyledi.

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyordu. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşıldı mı? İşte, detaylar...