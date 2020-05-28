Son dakika normalleşme planı! Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda alınacak normalleşme planı kararları neler?

Bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasaklarının sonuncusu bayramda tüm Türkiye'de uygulandı. 4 Haziran'da sokağa çıkma ve seyahat yasağı sona eriyor. Bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddeleri arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkış kısıtlamaları var. Normalleşme planları doğrultusunda tedbirlerin hafifletileceği fakat tamamen kaldırılmayacağı gelen son dakika bilgileri arasında. 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?