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normalleşme planı! Bugün yapılacak ’nda alınacak normalleşme planı kararları neler?

Uzun zamandır corona virüs önlemleri nedeniyle şehirler arası ve 15 ilde hafta sonu uygulanıyor. Tüm Türkiye'nin gözü bugünkü 'ndan sonraki açıklamalarına çevrildi. Normalleşme planı kararları neler olacak? Bugün video konferans yöntemiyle toplanacak kabinenin görüşeceği konular arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarındaki esneklikler de olacak. Otellerin, restoranların, kafelerin ne zaman açılacağı, düğünlerin ve tatillerin ne zaman yapılacağı hakkında detaylı son bilgilerin paylaşılması bekleniyor. İşte normalleşme planı!

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika normalleşme planı! Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda alınacak normalleşme planı kararları neler?

Bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasaklarının sonuncusu bayramda tüm Türkiye'de uygulandı. 4 Haziran'da sokağa çıkma ve sona eriyor. Bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddeleri arasında hafta sonu , şehirler arası seyahat yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkış kısıtlamaları var. Normalleşme planları doğrultusunda tedbirlerin hafifletileceği fakat tamamen kaldırılmayacağı gelen bilgileri arasında. 30-31 Mayıs ?

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Son dakika normalleşme planı! Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda alınacak normalleşme planı kararları neler?
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