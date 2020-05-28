28 Mayıs normalleşme süreci 2. aşama SON DAKİKA HABERİ - Normalleşme takvimi ile tarihleri neler? Süreç nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme süreci kademeli olarak yapılıyor ve bugün 27 Mayıs tarihinde ikinci aşamaya geçilecek. Hal böyle olunca ikinci aşamada neler olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde normalleşme takvimi 2020 de açıklanmıştı. Buna göre; normalleşme tarihleri neler? İşte sürece ilişkin son dakika detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...