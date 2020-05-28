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28 Mayıs 2. aşama HABERİ - ile tarihleri neler? Süreç nasıl işleyecek?

Normalleşme sürecinin ilk aşaması 11 Mayıs tarihinde başlamıştı. Sürecin ikinci aşaması ise 2020 bugün başlıyor ve 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Corona virüsü salgını sonrası önlem ve tedbirlerin yerini kontrollü serbestliğe bırakmış olmasından dolayı belirlenen takvime göre geçiş yapılmaktadır. İlk olarak 31 ilde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırılmış olup önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması beklenmektedir. Öte yandan bugün 4 günlük sokağa çıkma yasağının da bitmesi ile birlikte hangi işletmeler açılacak, kafeler, lokantalar, spor salonları ne zaman açılacak gibi soruların yanıtları da bu süreç ile birlikte araştırılmaya başlandı. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte kademe kademe devreye sokulacak olan yeni serbestlik kararlarına göre; ile alınacak yeni kararlar neler? İşte 2020 ile haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:42 Son Güncelleme: 28.5.2020 07:42 ABONE OL
28 Mayıs normalleşme süreci 2. aşama SON DAKİKA HABERİ - Normalleşme takvimi ile tarihleri neler? Süreç nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. 11 Mayıs tarihinde başlayan kademeli olarak yapılıyor ve bugün tarihinde ikinci aşamaya geçilecek. Hal böyle olunca ikinci aşamada neler olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 de açıklanmıştı. Buna göre; neler? İşte sürece ilişkin detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı şu şekilde:

  • - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
  • - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
  • - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
  • - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...

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28 Mayıs normalleşme süreci 2. aşama SON DAKİKA HABERİ - Normalleşme takvimi ile tarihleri neler? Süreç nasıl işleyecek?
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