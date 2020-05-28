Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 28 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her hafta Perşembe günleri çekiliş yaparak haftanın şanslı numaralarını doğru tahmin eden şans oyunu sevelere büyük ikramiye dağıttığı 658. hafta Süper Loto oyunu sonuçları 28 Mayıs 2020 Perşembe (bugün) MPİ canlı yayınıyla belli olacak. Bu kapsamda bugün yapılacak olan çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarına yönelerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla haftanın şanslı numaralarını öğrenmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor. İçeriğimizde 658. hafta MPİ 28 Mayıs 2020 Perşembe Süper Loto sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

Süper Loto 28 Mayıs çekilişi sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…