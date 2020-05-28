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Haberler Yaşam Haberleri Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 28 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

sonuçları belli oldu! Süper Piyango çekiliş sonuçları, ve BURADA…

MPİ ( İdaresi) tarafından şans oyunu severlere sunulan ve belirli sayıda üretilmiş biletle her gün oynanabilme özelliği bulunan oyunu 10 Mayıs 2020 Perşembe günü (bugün) çekildi. Günlük düzende sınırlı sayılarda oluşturulan online biletlerle çekilişine dahil olunabilen oyunun çekilişi için bilet alan şans oyunu severler, biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek isteyerek bugünün şanslı numaralarını MPİ açıklandı mı? sorusuyla birlikte araştırmayı sürdürüyorlar. Süper Piyango 28 Mayıs çekilişi sonuçları, ve ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte “28 Mayıs Süper Piyango sonuçları”…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 23:09 ABONE OL
Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 28 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulan ve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu çekilişi 28 Mayıs 2020 Perşembe (bugün) yapıldı. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Süper Piyango 28 Mayıs çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (28 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

İşte "28 Mayıs Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…

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Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 28 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile SIRALI TAM LİSTE BURADA…
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