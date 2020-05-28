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, ve 'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı

, ve 'a ziyaret yasağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini duyurdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 23:02 Son Güncelleme: 28.5.2020 23:05 ABONE OL
Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı

Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

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Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

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Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

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Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı
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