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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

'ın Afşin ilçesinde emekli Fazlı G. (70), evde tartıştığı oğlu Özgür G.'yi (42) tabancayla vurarak, öldürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:38 ABONE OL
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Olay, dün akşam, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Fazlı G., oğlu Özgür G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı G., evindeki tabancayla oğluna ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yatan Özgür G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özgür G.'nin cansız bedeni, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Fazlı G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
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