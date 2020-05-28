Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle askerlik işlemleri bir süreliğine ertelenmiş ve çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Ancak yapılan açıklamalara göre; getirilen kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün ne zaman terhis olacağı açıklandı. Buna göre; Terhisler ne zaman olacak? Askerler ne zaman terhis olacak? Celp dönemi ne zaman? İşte açıklama!

TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK? ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

İşte konuya yönelik detaylar...