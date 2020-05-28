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olacak? ? ? İşte açıklama!

Bugün açıklanması beklenen askerlik yerlerine ilişkin tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de terhislerin ne zaman olacağına ilişkin bilgiler oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle askerlik işlemleri bir süreliğine ertelenmişti. Ancak getirilen kısıtlamalar kaldırılacağı duyuruldu. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün hangi tarihte terhis olacağı belli oldu. Öte yandan celp dönemine ilişkin işlem tarihleri de açıklandı. Buna göre; olacak? ? ? İşte açıklama!

Giriş Tarihi: 28.5.2020 16:08 ABONE OL
Terhisler ne zaman olacak? Askerler ne zaman terhis olacak? Celp dönemi ne zaman? İşte açıklama!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle askerlik işlemleri bir süreliğine ertelenmiş ve çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Ancak yapılan açıklamalara göre; getirilen kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün ne zaman terhis olacağı açıklandı. Buna göre; olacak? ? ? İşte açıklama!

TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK? ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

İşte konuya yönelik detaylar...

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Terhisler ne zaman olacak? Askerler ne zaman terhis olacak? Celp dönemi ne zaman? İşte açıklama!
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