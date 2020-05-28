Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tuz Gölü pembe renge büründü

pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan , suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:16 ABONE OL
Tuz Gölü pembe renge büründü
Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuz Gölü pembe renge büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA