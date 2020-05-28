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Uludağ’a mayıs sonunda kar yağdı

Giriş Tarihi: 28.5.2020 ABONE OL
Uludağ’a mayıs sonunda kar yağdı
Bursa Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfır olarak ölçülürken, gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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Uludağ’a mayıs sonunda kar yağdı
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