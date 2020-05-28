Ünlü tıp dergisi, Osmanlı cerrahını kapak yaptı

ABD'deyayımlanan Clinical Microbiology and Infection adlı tıp dergisi, mart sayısında, Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler veren ünlü Türk hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin'i kapak resmi yaptı, kendisine ve eserlerine ait bilgileri yayınladı. Bulaşıcı hastalıklar konusunda önemli bir tıp dergisi olan yayın, Sabuncuoğlu Şerefeddin'i (1385-1468) kapak resmi yapmasının ardından, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlilerinin hazırladığı Sabuncuoğlu Şerefeddin ve eserlerine ait bilgileri içeren yazıyı yayınladı. Clinical Microbiology and Infection isimli derginin mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında saygın bir dergi olduğunun altını çizen Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Sabuncuoğlu Şerefeddin'in, (Sabuncuzade Şerefeddin) Türk hekimleri kadar dünya tıbbı için de çok önemli bir değer olduğunu söyledi.Prof. Dr. Polat, şunları kaydetti: "Biz bu durumdan dolayı gurur duyuyoruz. Sabuncuoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Amasya'da görev yapmış, bir hekim, bir bilim insanı, bir araştırmacı. Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun, cerrahi alanındaki eseri Cerrahiyyetül Haniyye'dir." Sabuncuoğlu'nun ikinci önemli eserinin "Mücerrebname" olduğunu anlatan Polat, "Eczacılık, farmakoloji alanında yazılmış bir eserdir. Kitapta tiryaklar (panzehirler), macunlar, merhemler, müshiller, haplar, fitiller, gargaralar, tanımlanmıştır. Benzer çalışmaları ile Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun deneysel tıbba, kanıta dayalı tıbba çok önem verdiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.