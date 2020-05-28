Vahşet çetesi çökertildi

İstanbul Bağcılar'da Afganistanlı çete üyeleri Meraç A., (21), Gulala N. (21), Nevid M. (20), Tarık T. (20), Ehsan E. (19) ve Osman G. (21) son iki ayda Merkez ve Yıldız Tepe mahallelerinde ve Sultangazi'de bir adresi yağmaladı. Kendilerine polis süsü veren çete üyeleri evlerine girdikleri Afganistan uyruklu kişileri darp edip, cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti. Çete üyeleri son olarak Said Muhammed Shah Kazımı'yı öldürüp iki kişiyi yaraladı. İstanbul polisi tarafından yakalanan 6 kişi tutuklandı.