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Haberler Yaşam Haberleri Van Erciş, Bitlis ve Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

, ve kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen 100 bin konut projesinde bugün , ve kuraları gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan TOKİ sosyal konut projesi Van Erciş, Bitlis ve Muş illeri için başvuruda bulunan vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı. Daha önce İzmir, Kayseri gibi şehirlerde konutlar için kura çekimi yapıldı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Van Erciş, Bitlis ve Muş kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Van Erciş, Bitlis ve Muş kura çekimi canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:54 ABONE OL
Van Erciş, Bitlis ve Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

, ve kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın heyecanla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; Van Erciş, Bitlis ve Muş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Perşembe TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

VAN ERCİŞ, BİTLİS VE MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VE İSİM LİSTESİ!

Bugün gerçekleşecek olan TOKİ 100 bin konut projesi kura çekimi için heyecan dorukta! Van Erciş için 400, Biltlis 300 ve Muş Merkez 400 toplu konut projeleri kura çekimi sırasıyla; 10.00 – 12.00 – 14.00 saatlerinde canlı olarak naklen yayınlanacak.

Peki, Van Erciş, Bitlis ve Muş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

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Van Erciş, Bitlis ve Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!
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