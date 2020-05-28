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içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında ?

Yeni tip coronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler olumlu sonuçlar verince içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy gibi otobüs firmaları Mart ayından itibaren sefere çıkmıyordu. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte ülkemizde normalleşme adımları tek tek atılmaya başladı. İlk olarak AVM, kuaför ve berberler açılmıştı. Şimdi ise gözler otobüs seferlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Otogarlarda korona önlemlerin alınmasıyla birlikte otobüs firmaları için yeni dönem başlayacak. Hem yaz mevsiminin gelmesi hem tatil ihtiyacı olan vatandaşlar otogarların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Buna göre; başlayacak? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında ?

Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:35 ABONE OL
Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında otogarlar ne zaman açılacak?

içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin olumlu geri dönüşüyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Mart ayından itibaren kapalı olan otagarların açılış tarihi belli oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan normalleşme adımlarıyla birlikte internetten otobüs bileti alındıktan sonra HES kodunun alınması gerekecek. HES kodu giriş ve çıkış seyahatlerinde önemli bir rol oynayacak. Peki başlayacak, hangi tarihte? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında ?

YURT İÇİ OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan otogarlarda otobüs seferlerinin başlayacağı tarih 'Mola bitti' diyerek duyuruldu. Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy gibi birçok otobüs firması normalleşme adımlarıyla birlikte açılacak. Peki ? Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy ne zaman açılacak? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

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Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında otogarlar ne zaman açılacak?
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