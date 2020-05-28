Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında otogarlar ne zaman açılacak?

Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin olumlu geri dönüşüyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Mart ayından itibaren kapalı olan otagarların açılış tarihi belli oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan normalleşme adımlarıyla birlikte internetten otobüs bileti alındıktan sonra HES kodunun alınması gerekecek. HES kodu giriş ve çıkış seyahatlerinde önemli bir rol oynayacak. Peki Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında otogarlar ne zaman açılacak?

YURT İÇİ OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan otogarlarda otobüs seferlerinin başlayacağı tarih 'Mola bitti' diyerek duyuruldu. Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy gibi birçok otobüs firması normalleşme adımlarıyla birlikte açılacak. Peki Yurt içi otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy ne zaman açılacak? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…