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4’üncü kattan düşen genç kız yaralandı

’da, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 03:38 ABONE OL
4’üncü kattan düşen genç kız yaralandı
Olay, 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Elanur B., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü katta oturdukları dairenin penceresinden aşağıya düştü. Baba Şahin ve anne Sevgi B. sesi duyup, durumu fark ettiler. Bunun üzerine kızlarını otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine götürdüler.

Beton zemine düşen Elanur B'in bacaklarının kırık olduğu tespit edilirken, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.
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4’üncü kattan düşen genç kız yaralandı
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