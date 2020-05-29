Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? Normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci devam ederken, pek çok işletmenin açılacağı tarih belli oldu. Bu noktada merak konusu olanlardan bir tanesi de Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? sorusu oldu. İşte normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih…

AÇIK HAVA KONSERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşte konserlerin ne zaman başlayacağı hakkında Başkan Erdoğan'ın açıklaması;

''Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.''