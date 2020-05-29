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Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? Normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih

’de corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok yer geçici süreliğine kapatılmıştı. Salgınla mücadelede birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve açılacak işletmelerle ilgili tarih verdi. Bu noktada merak edilen konulardan bir tanesi de Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? sorusu oldu. İşte normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:19 ABONE OL
Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? Normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci devam ederken, pek çok işletmenin açılacağı tarih belli oldu. Bu noktada merak konusu olanlardan bir tanesi de Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? sorusu oldu. İşte normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih…

AÇIK HAVA KONSERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşte konserlerin ne zaman başlayacağı hakkında Başkan Erdoğan'ın açıklaması;

''Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.''

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Açık hava konserleri ne zaman başlayacak? Normalleşme takvimi ile Açık hava konserlerinin başlayacağı tarih
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