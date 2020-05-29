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’nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi?

'nin 567. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 'nın önemi tekrar gündeme geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle yapılacak kutlama törenleri kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda buranın müze statüsüne çıkarılabileceğini ve adının da cami olarak değiştirilebileceğini açıklamıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Günün en fazla konuşulan konuları arasında yer alan Ayasofya'nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi? İşte konuya yönelik detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 13:26 ABONE OL
Ayasofya’nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi?

'nın tarihi ve önemi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bugün 'nin 567. yıl dönümü olması nedeniyle yapılacak kutlama törenleri kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak. Hal böyle olunca konu ile ilgili araştırmalar artmaya başladı. Tarihi, önemi, ne zaman cami olduğu, neden müze olduğuna dair konulara ilişkin detaylı araştırmalar yapan vatandaşlar adına; Ayasofya'nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi?

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU? AYASOFYA'NIN GÜNÜMÜZDEN BUGÜNE TARİHİ!

Bugün İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlanmaktadır. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından Ayasofya ne zaman ve neden müze oldu? Ayasofya'nın tarihi ve önemine ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı.

İşte konuya yönelik tüm detaylar...

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Ayasofya’nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi?
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