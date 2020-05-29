Ayasofya'nın tarihi ve önemi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bugün İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olması nedeniyle yapılacak kutlama törenleri kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak. Hal böyle olunca konu ile ilgili araştırmalar artmaya başladı. Tarihi, önemi, ne zaman cami olduğu, neden müze olduğuna dair konulara ilişkin detaylı araştırmalar yapan vatandaşlar adına; Ayasofya'nın tarihimizdeki yeri nedir? Ayasofya ne zaman müze haline getirildi?

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU? AYASOFYA'NIN GÜNÜMÜZDEN BUGÜNE TARİHİ!

Bugün İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlanmaktadır. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından Ayasofya ne zaman ve neden müze oldu? Ayasofya'nın tarihi ve önemine ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı.

İşte konuya yönelik tüm detaylar...