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Bu hafta sonu marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketleri çalışma saatleri: Bugün Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’de corona virüs önlemleri kapsamında bazı illerimizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada vatandaşların bazı temel ihtiyaçlarını karşılaması için belli saat aralıklarında Cumartesi ve Pazar günleri marketler açık oluyor. Virüsle mücadelede normalleşme adımları atılmaya devam edilirken, bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oluyor. Peki, bugün A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 07:35 ABONE OL
Bu hafta sonu marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketleri çalışma saatleri: Bugün Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, bu noktada temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan marketlerin açılış ve kapanış saati ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere corona virüs ile mücadele kapsamında birinci dönem sona ermiş, bu dönemde virüsün yükselişinin önü durdurulmuştu. Ancak tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise işlerini şansa bırakmamak adına, bugün A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

A101, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve BİM gibi birçok marketin hafta sonu açık olup olmayacağı son günlerde konuşulmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinin devam edip etmeyeceği olurken bu durumla ilgili açıklama dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı.

Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel açılış ve kapanış mesai saatleri!

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Bu hafta sonu marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros ve Carrefour marketleri çalışma saatleri: Bugün Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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