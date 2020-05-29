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Bugün Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 29 Mayıs bugün Ankara, İzmir ve İstanbul

Bugün hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? soruları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Bilindiği üzere corona virüs ile mücadele kapsamında ibadethaneler geçici bir süreliğine kapatılmıştı. İki aydan uzun bir süredir kapalı kalan camiler normalleşme adımları çerçevesinde bugün cemaatine kavuşacak. Bu noktada vatandaşlar, bugün hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Mayıs bugün Cuma namazında açık olacak camiler hangileri gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. uma namazı ile cemaatine kavuşacak. Ülkemizde koronavirüs salgının kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber yapılan açıklamanın ardından yarın haftalar sonra kendilerine farz kılınan Cuma namazlarını kılacak olan Müslümanlar; cami avlularını eski dolduracak. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir bugün Cuma namazında açık olacak camiler…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 08:02 ABONE OL
Bugün Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 29 Mayıs bugün Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı kılınacak camiler…

Corona virüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında 2 aydan uzun bir süredir cemaatin yer almadığı camilerde bugün Cuma namazı heyecanı yaşanacak. Salgının bulaşma riskini düşürebilmek amacıyla alınan tedbirlerden olan ibadethanelerin kapatılması, şimdilerde atılan normalleşme adımlarıyla beraber uzun süreden sonra; Cuma namazı ile cemaatine kavuşacak. Bu noktada, il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlık hesaplarından duyuruldu. Buna göre, bugün hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Mayıs yarın Cuma namazında açık olacak camiler!

BUGÜN HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE CUMA NAMAZINDA AÇIK OLACAK CAMİLER

Coronavirüs salgının ülkemizde bir nevi kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber milyonlar normalleşme planı çerçevesinde alınacak yeni kararları takip ediyor. Bu kapsamda; gelen son bilgi ise ibadethanelerin açılışı ile ilgili oldu. Gelen bu son dakika haberi sonrasında yarın ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak olan vatandaşlar Yarın hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Sorularına yanıt arıyor.

İşte 29 Mayıs 2020 Cuma namazı kılınacak camiler listesi…

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Bugün Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 29 Mayıs bugün Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı kılınacak camiler…
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