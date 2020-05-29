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Bugün marketler açık mı? Yeni genelge ile haftasonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri belirlendi mi?

Bugün marketler açık mı olacak? Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için o geçtiğimiz haftalardan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı Bu hafta sonu da uygulanacak. Koronavirüs tavsiyeleri üzerinde devlet tarafından alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler de vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusu milyonlarca vatandaşın merak konusu oldu. Bilindiği üzere 15 ilde ilan edilen ve 48 saat geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Peki bugün marketler açık mı? Haberimizde, market çalışma saatleri ile ilgili detaylar ve İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 01:24 Son Güncelleme: 30.5.2020 01:37 ABONE OL
Bugün marketler açık mı? Yeni genelge ile haftasonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri belirlendi mi?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında salgının ilk dönemlerinden beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanıyor. Bu nedenle de çok aç çıkma yasağında marketler açık mı fırınlar açık mı gibi sorular vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Peki, bugün marketler açık mı, sokağa çıkma yasağı boyunca market çalışma saatleri olacak mı? Haberimizde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri veya açık olup olmadıkları hakkında kritik bilgiler yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini yayımladı.

İşte tüm merak edilenler…

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Bugün marketler açık mı? Yeni genelge ile haftasonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri belirlendi mi?
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