Bugün marketler açık mı? Yeni genelge ile haftasonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri belirlendi mi?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında salgının ilk dönemlerinden beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanıyor. Bu nedenle de çok aç çıkma yasağında marketler açık mı fırınlar açık mı gibi sorular vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Peki, bugün marketler açık mı, sokağa çıkma yasağı boyunca market çalışma saatleri olacak mı? Haberimizde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri veya açık olup olmadıkları hakkında kritik bilgiler yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini yayımladı.

İşte tüm merak edilenler…