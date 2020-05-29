Cemaat camisine kavuşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesinden bu yana cemaatinden uzak kalan camiler yeniden cemaatle buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle ibadete, bugün Fatih Camisi'nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını bildirdi. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin cuma namazı için belirlendiğini anlatan Erbaş, "Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta Din Öğretimi Genel Müdürümüzün özel gayretiyle imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak" dedi. Erbaş, "Yarın (bugün) inşallah İstanbul'da Fatih Camisi'nde cuma namazını kılacağız. Tabii 29 Mayıs İstanbul'un fetih günü, 29 Mayıs'ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Fetih, 'açılış', 'açış' demektir. Cemaatle ve cuma namazına ara verilmiş olan camilerimizin açışıyla sanki bu ilk cumayı Fatih Camisi'nin bahçesinde, avlusunda kılmanın daha uygun olacağı düşüncesiyle orada olacağız. Camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir insanlara kurban etleri ikram edilecek" diye konuştu.Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğ ini vurulayan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret ederek, "Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim. Maskemizi mutlaka kullanalım" dedi. Erbaş, cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazının da kılınabileceğini anımsatarak, "Diğer namazlara da (sabah, akşam, yatsı) kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız" diye konuştu.