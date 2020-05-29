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görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan cezaevlerinin görüşe kapatılması halinin tarafından gelen açıklama ile belirtilen tarih itibarıyla yeniden açılacağı bildirildi. Gül, "Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken öte yandan binlerce mahkum ailesi de konuya dair detayları araştırmaya başladı. Buna göre; görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak? İşte Adalet Bakanı Gül tarafından gelen son dakika açıklaması ve o tarih!

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:54 ABONE OL
Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan cezaevlerindeki görüşlerin durdurulması kararında yeni bir düzenlemeye gidildiği açıklaması geldi. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren karar neticesinde, cezaevlerinde görüşlerin açılacağı tarih yeniden değerlendirildi. Ve tarafından duyuruldu. Buna göre; görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak? İşte yapılan açıklamanın detayları…

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından gelen açıklamada; koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüleceği bildirilirken görüşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağı duyuruldu.

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Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Cezaevi açık ve kapalı görüşleri ne zaman başlayacak?
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