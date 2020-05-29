Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi

Türkiye genelinde kampusları bulunan bir özel okul pandeminin çocuklar ve ebeveynlerin psikolojileri üzerindeki etkilerini görmek amacıyla bir araştırma yaptı. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün 2 bin 36 veli ve 2 bin 25 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Karaırmak başkanlık yaptı. "Salgın Döneminde Ebeveynlerin ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşamdaki Denge Durumları Araştırması"na göre çocuklar evde kaldıkları sürece zamanının çoğunu sosyal medyada harcadı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 70.8'i evde en çok instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarında zaman geçirdiğini söyledi. Diğer sonuçlar şöyle:Kronik hastalığı olan çocuklar korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor ve psikolojik olarak daha kırılgan durumda oluyor. Ayrıca çocuklar, pandemi dönemi için belirtilen kurallara uymayan kişilere de öfkeliler.Egzersiz yapan çocukların daha mutlu ve neşeli olduğu, daha az korku, kaygı ve kızgınlık yaşadığı raporda yer alıyor. Ayrıca fiziksel egzersiz yapan çocuklar, ebeveynlerindendaha özerk olduklarını düşünüyor veebeveyn kontrolünü daha az hissediyor.Ortaokul kademesindeki çocuklar, budönemi lise kademesindeki çocuklara kıyasladaha olumlu duygular içerisinde geçiriyor.Lise öğrencileri ise korku, kızgınlık gibiolumsuz duyguları daha fazla yaşıyor.Raporda öğrencilerin evde olması veokula gidememesi süreci ile ilgili de verileralıyor. Bu verilere göre çocukların yüzde47'sievde kalmaktan çoğunlukla rahatsız.Çocukların yüzde 46.4'ü ise okula gidememektendolayı oldukça üzgün.Çocukların yüzde 12.8'i ebeveynleriylehiç zaman geçirmezken yüzde 71.8'i 1-4 saatzaman geçiriyor. Yüzde 10.8'i ise 4-6 saatzaman geçiriyor.LGS ve YKS sınavlarına az bir süre kala adayların stresinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, evde yapılabilecek basit tekniklerle kaygı düzeyinin nasıl normale seviyeye indirileceğini anlattı.