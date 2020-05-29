Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi

Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 ABONE OL
Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi
Türkiye genelinde kampusları bulunan bir özel okul pandeminin çocuklar ve ebeveynlerin psikolojileri üzerindeki etkilerini görmek amacıyla bir araştırma yaptı. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün 2 bin 36 veli ve 2 bin 25 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Karaırmak başkanlık yaptı. "Salgın Döneminde Ebeveynlerin ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşamdaki Denge Durumları Araştırması"na göre çocuklar evde kaldıkları sürece zamanının çoğunu sosyal medyada harcadı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 70.8'i evde en çok instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarında zaman geçirdiğini söyledi. Diğer sonuçlar şöyle:
Kronik hastalığı olan çocuklar korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor ve psikolojik olarak daha kırılgan durumda oluyor. Ayrıca çocuklar, pandemi dönemi için belirtilen kurallara uymayan kişilere de öfkeliler.
Egzersiz yapan çocukların daha mutlu ve neşeli olduğu, daha az korku, kaygı ve kızgınlık yaşadığı raporda yer alıyor. Ayrıca fiziksel egzersiz yapan çocuklar, ebeveynlerinden daha özerk olduklarını düşünüyor ve ebeveyn kontrolünü daha az hissediyor.
Ortaokul kademesindeki çocuklar, bu dönemi lise kademesindeki çocuklara kıyasla daha olumlu duygular içerisinde geçiriyor. Lise öğrencileri ise korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor.
Raporda öğrencilerin evde olması ve okula gidememesi süreci ile ilgili de veriler alıyor. Bu verilere göre çocukların yüzde 47'sievde kalmaktan çoğunlukla rahatsız. Çocukların yüzde 46.4'ü ise okula gidememekten dolayı oldukça üzgün.
Çocukların yüzde 12.8'i ebeveynleriyle hiç zaman geçirmezken yüzde 71.8'i 1-4 saat zaman geçiriyor. Yüzde 10.8'i ise 4-6 saat zaman geçiriyor.

YARIN:
LGS ve YKS sınavlarına az bir süre kala adayların stresinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, evde yapılabilecek basit tekniklerle kaygı düzeyinin nasıl normale seviyeye indirileceğini anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA