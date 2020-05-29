Çocuklar en çok sosyal medyada vakit geçirdi

Türkiye genelinde kampusları bulunan bir özel okul pandeminin çocuklar ve ebeveynlerin psikolojileri üzerindeki etkilerini görmek amacıyla bir araştırma yaptı. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün 2 bin 36 veli ve 2 bin 25 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Karaırmak başkanlık yaptı. "Salgın Döneminde Ebeveynlerin ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşamdaki Denge Durumları Araştırması"na göre çocuklar evde kaldıkları sürece zamanının çoğunu sosyal medyada harcadı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 70.8'i evde en çok instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarında zaman geçirdiğini söyledi. Diğer sonuçlar şöyle:
Kronik hastalığı olan çocuklar korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor ve psikolojik olarak daha kırılgan durumda oluyor. Ayrıca çocuklar, pandemi dönemi için belirtilen kurallara uymayan kişilere de öfkeliler.
Egzersiz yapan çocukların daha mutlu ve neşeli olduğu, daha az korku, kaygı ve kızgınlık yaşadığı raporda yer alıyor. Ayrıca fiziksel egzersiz yapan çocuklar, ebeveynlerinden
daha özerk olduklarını düşünüyor ve
ebeveyn kontrolünü daha az hissediyor.
Ortaokul kademesindeki çocuklar, bu
dönemi lise kademesindeki çocuklara kıyasla
daha olumlu duygular içerisinde geçiriyor.
Lise öğrencileri ise korku, kızgınlık gibi
olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor.
Raporda öğrencilerin evde olması ve
okula gidememesi süreci ile ilgili de veriler
alıyor. Bu verilere göre çocukların yüzde
47'sievde kalmaktan çoğunlukla rahatsız.
Çocukların yüzde 46.4'ü ise okula gidememekten
dolayı oldukça üzgün.
Çocukların yüzde 12.8'i ebeveynleriyle
hiç zaman geçirmezken yüzde 71.8'i 1-4 saat
zaman geçiriyor. Yüzde 10.8'i ise 4-6 saat
zaman geçiriyor.
YARIN:
LGS ve YKS sınavlarına az bir süre kala adayların stresinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, evde yapılabilecek basit tekniklerle kaygı düzeyinin nasıl normale seviyeye indirileceğini anlattı.