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’da sanayi sitesinde : 5 iş yeri küle döndü

'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 06:10 Son Güncelleme: 30.5.2020 06:18 ABONE OL
Çorum’da sanayi sitesinde yangın: 5 iş yeri küle döndü

Yangın, saat 02:00 sıralarında kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21'inci Cadde'de bir marangoz atölyesinde çıktı. Atölyedeki ahşap malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Patlamaların da yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Çorum’da sanayi sitesinde yangın: 5 iş yeri küle döndü
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