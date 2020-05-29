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hutbesi ile yayınlandı! 29 Mayıs 2020 konusu nedir?

Mübarek gününün gelmesiyle birlikte konusu merak edilmeye başlandı. İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlar için büyük önem arz eden 29 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı. Ülkemizde corona virüs pandemi kısıtlamasının ardından yeniden ibadete açılan camilerde namaz kılmanın heyecanı içinde olan vatandaşlar ‘’cuma namazı hutbesi konusu nedir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Müminlerin bir arada toplanıp namazlar kıldığı ve bol bol nasihatlar dinlediği camilerde hutbe konusu da belli oldu. Buna göre; 29 Mayıs nedir? İşte, Diyanet ile 13 Mart Cuma Hutbesi konusu!

Giriş Tarihi: 29.5.2020 11:43 ABONE OL
Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi konusu nedir?

Müslümanların uzun süredir hasretini çektiği camilerde okunan hutbe konusu araştırılıyor. Ülkemizde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte camilerde hutbeler tekrardan okunmaya başlanacak. İslam alemi için nasihat ve öğütlerin yer aldığı hutbe konusu tarafından belirlendi. Hutbenin 29 Mayıs gününde hangi konularla ilgili bilgiler verdiğini merak eden müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet 29 Mayıs konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğunlukla devam ediyor. Peki, nedir? İşte 29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi konusu

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 29 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi konusu nedir?
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