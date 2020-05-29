Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi konusu nedir?

Müslümanların uzun süredir hasretini çektiği camilerde okunan hutbe konusu araştırılıyor. Ülkemizde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte camilerde hutbeler tekrardan okunmaya başlanacak. İslam alemi için nasihat ve öğütlerin yer aldığı hutbe konusu Diyanet tarafından belirlendi. Hutbenin 29 Mayıs Cuma gününde hangi konularla ilgili bilgiler verdiğini merak eden müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet 29 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğunlukla devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi konusu

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 29 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;