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namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım !

Corona virüsü salgını nedeniyle camiler belli bir süreliğine kapatılmıştı. İslam alemi için oldukça önemli olan bu durum nedeniyle vatandaşlar ibadetlerini evlerinde yerine getiriyorlardı. Ancak uzun süredir kapalı olan camiler namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Cuma namazı nasıl kılınır?", "Cuma namazı kaç rekattır?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Uzun süredir camilerde namaz kılmak isteyen vatandaşlar mübarek Cuma gününü yani bugünü en verimli şekilde değerlendirmek istiyorlar. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım !

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:01 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

Uzun süredir kapalı olan camilerin açılması üzerine namazı kılınışı araştırmaları başladı. Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte bugünü ibadet ederek en verimli şekilde geçirecek olan vatandaşlar ibadet ve dua etmek için namaz saatini bekliyorlar. Camilerin açılacak olması ile birlikte Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım !

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? İŞTE ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Camilerin ibadete açılacak olması ile birlikte Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; 10 rekat olan Cuma namazı kılınışına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!
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