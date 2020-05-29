Uzun süredir kapalı olan camilerin açılması üzerine cuma namazı kılınışı araştırmaları başladı. Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte bugünü ibadet ederek en verimli şekilde geçirecek olan vatandaşlar ibadet ve dua etmek için namaz saatini bekliyorlar. Camilerin açılacak olması ile birlikte Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? İŞTE ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Camilerin ibadete açılacak olması ile birlikte Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; 10 rekat olan Cuma namazı kılınışına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.