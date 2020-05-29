Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Mayıs 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Yurtta ve dünyada aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sonucu yurdumuz da ve dünyada son dakika deprem olayları meydana geliyor. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yer alan karalar ve denizler üzerinde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerdeki depremlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde merak edenler içeriğimizde tümüne ilişkin bilgileri bulabilirler. İşte 29 Mayıs 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 MAYIS 2020 CUMA)

