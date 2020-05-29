Tarih verildi! Dershaneler ve Özel kurslar ne zaman açılacak? Sürücü kursları, özel kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin EBA TV ile uzaktan eğitim süreçleri hızla devam ederken öte yandan ülkedeki vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından alınan kararla normalleşme planı devreye sokuldu. Buna göre; birçok kısıtlama ve yasakta kontrollü olarak esnetilmeye gidilirken özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenci; "dershaneler, özel kurslar ve sürücü kursları ne zaman açılacak?" sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Konuya dair özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken detayları sizler için haberimizde derledik. Peki; Özel kurslar ve sürücü kurslarının açılacağı tarih belli oldu mu? Dershaneler ne zaman açılacak? İşte tüm gelişmeler…

DERSHANELER VE ÖZEL KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsü önlemleri kapsamında çok sayıda eğitim kurumunun kapatılmasının ardından dershanelerin açılacağı tarih son günlerde gündeme geldi. Peki, özel kurslar, dershaneler ve sürücü kurslarının açılacağı tarih belli mi?

İşte konuya dair gelişmeler...