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? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?

? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgın sürecinde olumlu sinyaller veren ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. 27 Mayıs tarihinden itibaren başlayan ikinci normalleşme takvimiyle birlikte diş ağrısı, çekimi, diş beyazlatma gibi işlemleri olan vatandaşlar dişçilerin açılış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’da açılacak olan kurumların listesini kamuoyuna duyurdu. Mart ayından itibaren kapalı olan dişçilerin açılacağı tarih ise merak edilmeye başlandı. Buna göre; Dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu? Diş hastaneleri ne zaman açılır?

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:48 ABONE OL
Dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme adımlarıyla birlikte merak edilen sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçekleşen kabine toplantısının ardından dişçilerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Uzun süredir diş ağrısı çeken ve randevu almak isteyen vatandaşlar dişçiler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?

DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dişçilerin açılma tarihine ilişkin güncel bilgiler araştırılıyor. Mart ayından itibaren kapalı tutulan dişçiler ne zaman açılacak sorusuna gün içinde yanıt aranırken konuya yönelik açıklamalar merak ediliyor. Peki dişçiler ne zaman açılacak?

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Dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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