E-devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur? E-devlet şifresi başkasına verilir mi? Vatandaşlara devlet tarafından verinle hizmetlerin elektronik ortamda sunulması işlemlerini e-devlet uygulaması ile kolay bir şekilde bu hizmetlerden yararlanabiliriz. Bu uygulama sayesinde, devletin sunmuş olduğu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını hedeflemektedir. Hemen hemen her türlü bilgilere ulaşım imkânı sağlayan e-devlet uygulaması, bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlamaktadır. Devletin sunmuş olduğu bu uygulama ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi sağlanmaktadır. PTT şubelerinden almış olduğunuz sadece size ait olan e-devlet şifrenizi kimse ile paylaşmamaya özen gösteriniz. E-devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. E-devlet şifresi başkasına verilir mi? İşte tüm detaylar…

