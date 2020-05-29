HES Kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar HES kodu ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? SORGULA!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak.' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Öte yandan 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'da normalleşme sürecinin adımları hayata geçirilecek. Bu aşama ile birlikte vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde seyahat izin belgesi de alınabilecek. Buna göre; HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu seyahat izin belgesi nasıl alınır? HES kodu sorgula!

HES KODU İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

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