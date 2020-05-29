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Kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? SORGULA!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulaması ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Bu uygulama ile birlikte seyahatlerde serbest giriş kartı olacak ve yine bu uygulama sayesinde vatandaşlar belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık ile valiliklere gitmek zorunda kalmayacaklar. Öte yandan normalleşme sürecinin ikinci aşamasına girilmesi ile birlikte şu an için 15 ildeki seyahat yasağı uygulaması da devam ediyor. İllere giriş çıkışın yasak olduğu şehirler arasında seyahat etmek için geçerli bir sebep göstererek izin alınması gerekiyor. Bu izinlerden bir tanesi de Hayat Eve Sığar uygulaması ile kodu almak oluyor. Buna göre; , ne işe yarar, nedir? HES kodu ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:16 ABONE OL
HES Kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar HES kodu ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? SORGULA!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ' uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak.' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Öte yandan 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'da normalleşme sürecinin adımları hayata geçirilecek. Bu aşama ile birlikte vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde seyahat izin belgesi de alınabilecek. Buna göre; kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile nasıl alınır? HES kodu sorgula!

HES KODU İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Haberimizin içerisinden Hayat Eve Sığar HES kodu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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HES Kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar HES kodu ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? SORGULA!
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