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Haberler Yaşam Haberleri Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi

, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle alınan birçok kısıtlama kararında esnetilmeye gidildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar detayları araştırırken; , Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? Sorularına da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Normalleşme planının adım adım devreye sokulmaya başlanması ile beraber 1 Haziran itibarıyla birçok kurumun yeniden hizmete açılacağı bildirildi. Peki, Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? İşte takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi!

Giriş Tarihi: 29.5.2020 15:44 ABONE OL
Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi

, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? Şeklinde birçok soru geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası araştırılmaya başlandı. Bu noktada 1 Haziran itibarıyla birçok kurumun hizmete yeniden açılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarla gündeme gelen Hipodromlar, Müze ve ören yerleri gibi yerlerin açılacağı tarihle ilgili detayları ise haberimizde derledik. Peki, Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi haberimizde!

İşte detaylar;

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Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi
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