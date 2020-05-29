Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? Şeklinde birçok soru geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası araştırılmaya başlandı. Bu noktada 1 Haziran itibarıyla birçok kurumun hizmete yeniden açılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarla gündeme gelen Hipodromlar, Müze ve ören yerleri gibi yerlerin açılacağı tarihle ilgili detayları ise haberimizde derledik. Peki, Hipodromlar, Müze ve ören yerleri ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takvimi ile müze ve ören yerlerinin açılış tarihi haberimizde!

İşte detaylar;