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İcra daireleri ve Adliyeler ne zaman açılacak? , davalar, mahkemeler ve duruşmalar ne zaman yapılacak?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını duyurdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan adliyelerin açılacağı ve böylece mahkeme ve duruşmaların başlayacağı tarih duyurulurken vatandaşlar "Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve duruşmalar ne zaman? Şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan ; tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklamıştı. İlk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşmalar için Haziran ayı işaret edildi. Son olarak ise bugün HSK tarafından yapılan açıklama ile konu yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, , mahkemeler, davalar ve duruşmalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? İcra daireleri ve adliyeler ne zaman açılıyor? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:33 ABONE OL
İcra daireleri ve Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, davalar, mahkemeler ve duruşmalar ne zaman yapılacak?

Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de mahkeme ve davaların ertelenmesi olmuştu. Normalleşme adımlarının atılmaya başlaması ile beraber "Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, adliyeler hangi tarihte açılacak?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan ; tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıkladı. Son olarak ise açıklama HSK'dan geldi. Buna göre; İcra daireleri, Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? Duruşmalar, davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmesinin detayları…

DAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, MAHKEMELER ERTELENDİ Mİ? ADLİYELER AÇIK MI?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili imzalı yazıda, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlayacağı belirtildi. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin ise duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. 1 Haziran itibariyle kamu davası da açılabilecek.

İşte detaylar…

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İcra daireleri ve Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, davalar, mahkemeler ve duruşmalar ne zaman yapılacak?
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