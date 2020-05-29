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İki şehirde iki

’da 31 yaşındaki , yanlışlıkla amcasının oğlunu vurup öldürürken, ’da ise Gülnur Kocabaş, sevgili kurbanı oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 ABONE OL
İki şehirde iki pompalı dehşet
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bayram ziyaretine giden kuzenlerin incelediği pompalı tüfek yanlışlıkla ateş aldı, 1 kişi öldü. Yıldıztabya mahallesinde geçen salı günü yaşanan olayda, Onur Çalışkan (17) ile ağabeyi, amcalarının oğlu olan Semih Çalışkan'ın (31) evine ziyarete gitti. Semih Çalışkan, evde kendisine ait pompalı tüfeği iki kardeşe gösterirken silah bir anda ateş aldı. Karşı koltukta oturan Onur Çalışkan tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. İfadesi alınan ağabey U. Çalışkan, "Tüfeği eline aldı ve bir anda patladı" dedi. Semih Çalışkan tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Öte yandan Manisa'da geçen hafta yaşanan pompalı dehşetinin ardından dün ikinci kez pompalı tüfek cinayeti yaşandı. Şehzadeler ilçesinde elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş (22), sabah işe gittiği sırada erkek arkadaşı Yusuf A. (25) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Yusuf A., olay sonrası suç aleti tüfekle polise teslim oldu. Katil Zanlısı Yusuf A., ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dedi.

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İki şehirde iki pompalı dehşet
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