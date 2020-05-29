iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı belli oldu! Apple IPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

İPHONE SE 2020 Türkiye fiyatı ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. 64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefonda en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de iPhone 8'lerde son kez kullanılan Home butonunun geri dönüşü oldu. Peki, Apple iPhone SE 2020 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

iPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ!

Apple, geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunu tanıtmış ve dünya genelinde satışa sunmuştu. Şirket bugün ise sürpriz bir hamleyle yeni bir telefonu daha Türkiye'ye getirdi.

Ancak bu telefonu diğer iPhone modellerinden ayıran önemli bir özelliği var: Minik ekranı... Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.

iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.

Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alan yeni nesil iPhone SE, beraberinde ise 3 GB RAM ile geliyor. Bu da cihazın ekranı küçük olmasına karşın hayli güçlü bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.

64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon, 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya kullanıyor. Bu kapsamda yeni iPhone SE ile iPhone 8 oldukça benzer.

18W hızlı şarj adaptörüyle geldiğinden 30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan iPhone SE 2, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor.

Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11'deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisinden istifade ediyor.

Video tarafına geldiğimizde ise yeni iPhone SE ile 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebiliyor.